Sakaryaspor galibyetle tanıştı

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta maçında Sakaryaspor, Iğdır FK'yi konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Iğdır FK, 3. dakikada Gianni Bruno'nun golüyle öne geçti. Ev sahibi Sakaryaspor ise 8. dakikada Gael Kakuta ile eşitliği yakaladı. 19. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bruno, skoru 2-1'e getirdi. İlk yarının son bölümünde Emre Demir 39. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Sakaryaspor, 72. dakikada Umechi Akuazaoku'nun golüyle öne geçti ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadelenin 82. dakikasında Iğdır FK oyuncusu Valon Ethemi, kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor'da Emre Demir, 52. ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 4'e yükseltti. Iğdır FK, 3 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Vanspor FK'yı konuk edecek.