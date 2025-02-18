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Spor

Sakaryaspor ile Ankaragücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği maç 2-2 berabere bitti. Ankaragücü, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 00:40 - Güncelleme:
Sakaryaspor ile Ankaragücü yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 25'inci haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 21'inci dakikada Mendy Mamadou ile 84'üncü dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 59'uncu dakikada Riad Bajic ve 61'nci dakikada Owusu Kwabena havalandırdı.

Ankaragücü'nde 90+6'da Renaldo Cephas, 90+9'uncu dakikada Owusu Kwabena kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 34, Ankaragücü ise 31 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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