Sakaryaspor ile Ankaragücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 25'inci haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Sakaryaspor'un gollerini 21'inci dakikada Mendy Mamadou ile 84'üncü dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 59'uncu dakikada Riad Bajic ve 61'nci dakikada Owusu Kwabena havalandırdı.
Ankaragücü'nde 90+6'da Renaldo Cephas, 90+9'uncu dakikada Owusu Kwabena kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 34, Ankaragücü ise 31 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.