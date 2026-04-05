Spor

Sakaryaspor ile İstanbulspor yenişemedi

IHA5 Nisan 2026 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Dalcı, sahalarında kazanmaları gereken maç oynadıklarını belirterek, "Oyunumuz, planımız, çalıştığımız opsiyonlarımız kazanmak adınaydı. Ön alan baskılarıyla oyunu domine etmek gibi planımız vardı. Maçın başından sonuna kadar, önde basan, agresif oynatmayan, kazandığı toplarda geçiş oyunlarını oynayan anlayışımız vardı." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Pozisyonlar ürettiklerini, pozitif ve coşkulu oynadıklarını dile getiren Dalcı, "Maçı, başından sonuna kadar domine ettik. Belki pozisyon vermeden 2 gol yemiş olmamız ve sonuna kadar hak ettiğimiz maçta 1 puan almamız bizi derinden üzdü. Ligin sonuna kadar asla bırakmadan, vazgeçmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise Sakaryaspor'un konumundan dolayı maçın zor olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

Karşılaşmada rakiplerinin baskısına cevap verdiklerini belirterek, "Sakatlık konusunda sorunlar yaşıyoruz. Hiçbir zaman tam kadro çıkamadık. Mutluyuz, 1 puan aldık." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerini anlatan Öztürk, sonraki maçlarda gerekli puanları almak istediklerini sözlerine ekledi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Arif Kocaman dk. 68), Burak Bekaroğlu, Teixeira, Vukovic (Zwolinski dk. 82), Kerem Şen (Fofana dk. 68), Emre Demir (Melih Bostan dk. 62), Pena Flores, Owusu (Serkan Emrecan Terzi dk. 62), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Soro, Salih Dursun, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emercan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (İsa Dayaklı dk. 67), Özcan Şahan (Araujo dk. 67), Ömer Faruk Duymaz (Sambissa dk. 80), Cham (Dijlan dk. 80), Krstovski (Ertuğrul Sandıkçı dk. 90+1)

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Muhammed Mert, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Goller: Engin Poyraz Efe (dk. 23), Melih Bostan (dk. 85) (Sakaryaspor), Cham (45+1), Ömer Faruk Duymaz (dk. 56) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Melih Bostan (dk. 90+1) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Vukovic, Melih Bostan, Fofana (Sakaryaspor), Krstovski, Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

