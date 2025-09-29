İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,603
  • EURO
    48,8365
  • ALTIN
    5121.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor ile Sivasspor puanları paylaştı
Spor

Sakaryaspor ile Sivasspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Sakaryaspor ile Sivasspor puanları paylaştı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Hem Sakaryaspor, hem de Sivasspor zaman zaman etkili ataklar üretmesine rağmen sonua ulaşamadı.

Sivasspor'da Luan maçın 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışın kaldı.

Sakaryaspor'da kadro dışı olan Caner Erkin ve Burak Altıparmak maç kadrosunda yer almadı.

Bu beraberlik sonrası Sakaryaspor ve Sivasspor pouanını 9'a yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta maçında Sakaryaspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sivasspor, Serik Spor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.