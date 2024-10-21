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Spor

Sakaryaspor kazanmayı hatırladı

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sakaryaspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta Sakaryaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

21 Ekim 2024 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Sakaryaspor kazanmayı hatırladı
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Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sakaryaspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta Sakaryaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 37'de Murat Cem Akpınar, 61'de Fernando ve 90+3'te Emre Demir kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise dakika 42'de Valon Ethemi attı.

Sakaryaspor, bu maçın ardından puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor, 13 puanda kaldı.

İstanbulspor, ligde üst üste 5 maçtır galip gelemedi.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, evinde Boluspor ile karşılaşacak.

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