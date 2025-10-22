İSTANBUL 21°C / 16°C
Sakaryaspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Sakaryaspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

