Sakaryaspor küme düştü! 3 hafta kala veda

Sakaryaspor, Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olarak bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Yeşil-siyahlılar, Trendyol 1. Lig'e veda etti.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Sakaryaspor sezon bitimine 3 hafta kala alt lige düştü.

Stat : Yeni Sakarya Sakarya Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Pena Flores (Dk.87 Alparslan Demir), Kerem Şen (Dk.60 Doğukan Tuzcu), Serkan Yavuz, Owusu (Dk. 60 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski), Poyraz Efe Yıldırım

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk.77 Alper Karaman), Ryan James Jack (Dk.46 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Çatakoviç (Dk.87 Berat Luş) , Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Recep Niyaz (Dk.81 Enes Ali Oral), Hayrullah Bilazer, Minervino Da Silva, Dimitri Kevin Cavare

Goller: Dk.15 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 79 Çatakoviç (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 68 Mikail Okyar, Dk. 89 Faya (Esenler Erokspor), Dk. 89 Efe Yıldırım, Dk. 90+1 Alparslan Demir (Sakaryaspor)

