Sakaryaspor play-off'u zora soktu

Trendyol 1. Lig 30. hafta maçında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK ile karşılaştı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip Erzurum, ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Play-off potasında yer alan Sakaryaspor ise son 5 maçta 3. kez puan kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Sakaryaspor, 51 puanla haftayı 5. sırada tamamladı. Erzurumspor ise play-off potasının 5 puan gerisinde 10. sırada yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurum ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.