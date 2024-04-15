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Spor

Sakaryaspor play-off'u zora soktu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
Sakaryaspor play-off'u zora soktu
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Trendyol 1. Lig 30. hafta maçında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip Erzurum, ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Play-off potasında yer alan Sakaryaspor ise son 5 maçta 3. kez puan kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından Sakaryaspor, 51 puanla haftayı 5. sırada tamamladı. Erzurumspor ise play-off potasının 5 puan gerisinde 10. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurum ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

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