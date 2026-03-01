İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Sakaryaspor – Sarıyer maçında gol çıkmadı

Sakaryaspor ile Sarıyer golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamlasa da skor değişmedi.

1 Mart 2026 Pazar 22:34
Sakaryaspor – Sarıyer maçında gol çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile SMS Grup Sarıyer 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Harun Terin, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Dk. 46 Emre Demir), Emrecan Terzi (Dk. 46 Aladdin Okumuş), Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 82 Soro), Pena Flores (Dk. 82 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Owusu, Vukovic, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski)

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Metehan Mert, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Enver Kulasın (Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90 Traore), Poko, Camara (Dk. 71 Dembele), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 90+3 Fethi Özer)

Kırmızı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Emrecan Terzi, Dk. 90+3 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ömer Bayram, Dk. 90+4 Dembele (SMS Grup Sarıyer)

