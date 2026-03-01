Sakaryaspor – Sarıyer maçında gol çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile SMS Grup Sarıyer 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Harun Terin, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Dk. 46 Emre Demir), Emrecan Terzi (Dk. 46 Aladdin Okumuş), Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 82 Soro), Pena Flores (Dk. 82 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Owusu, Vukovic, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski)
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Metehan Mert, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Enver Kulasın (Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90 Traore), Poko, Camara (Dk. 71 Dembele), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 90+3 Fethi Özer)
Kırmızı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emrecan Terzi, Dk. 90+3 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ömer Bayram, Dk. 90+4 Dembele (SMS Grup Sarıyer)