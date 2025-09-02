İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1608
  • EURO
    47,9068
  • ALTIN
    4602.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakaryaspor sezona iyi başlayamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Süper Lig hedefiyle başladığı sezonun ilk 4 haftasındaki istediğini alamadı.

AA2 Eylül 2025 Salı 10:47 - Güncelleme:
Sakaryaspor sezona iyi başlayamadı
ABONE OL

Lige 10 yıllık özlemin ardından 2022'de dönerek ilk sezonunda play-off oynayan, 2023-2024'de de finalde Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya ekibi, geçen sezon ise küme düşmekten son anda kurtuldu.

Geçen sezon son maçta lige tutunan yeşil-siyahlı takım, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Rijad Kobiljar, Eren Erdoğan, Lukasz Zwolinski, Umechi Akuazaoku gibi isimlerle kadrosunu güçlendirerek yeni sezona Süper Lig hedefiyle başladı.

Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, ligin 2. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.

Sakaryaspor, sonraki haftalarda deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 3-1, 4. haftada sahasında Boluspor'a 4-1 mağlup olarak üst üste 2 yenilgi yaşadı.

Yeşil-siyahlı takım, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 4. haftayı 15. sırada kapattı.

SAVUNMA ZAFİYETİ YAŞIYOR

Ligde oynadığı 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde 10 gördü. Sakarya ekibi, ilk 4 maçın sonunda Adana Demirspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

İlk iki maçta kalesinde 3 gol gören, son iki müsabakada ise 7 gol yiyen yeşil-siyahlı takım, savunma zafiyeti yaşıyor.

BOLUSPOR MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖRLE YOLLAR AYRILDI

Geçen sezonun bitmesine 3 hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, takımla 7 maça çıktı.

Buz ile geçen sezon 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, bu sezon ise rakiplerini 1 defa yenerken, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı, 2 kez mağlup oldu.

Sakaryaspor, Boluspor mağlubiyetinin ardından İrfan Buz'la yollarını ayırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.