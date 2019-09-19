Sakaryaspor, Suat Kaya ile anlaştı
Sakaryaspor, Teknik Direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
- AA
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
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