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Spor

Sakaryaspor taraftarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar, sağlık çalışanlarına destek için harekete geçti.

22 Mart 2020 Pazar 23:40 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 23:40
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Sakaryaspor taraftar grubu "Tatangalar", yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan meşale yakarak gösterdi.

Sakaryaspor taraftarları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek vermek için sosyal medyada kampanya başlattı.

ALKIŞ TUTTULAR

Pencere ve balkonlara çıkan 'Tatangalar', sağlık çalışanlarına destek için maşale yaktı, ıslık çalarak alkış tuttu.

Taraftarlar adına konuşan Mehmet Ali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek için alkış kampanyası başlattığını söyledi.

Kampanyaya destek vermek istediklerini belirten Yıldırım, 'Çoğu tribün grubu da kampanyaya destek verdi. Buradan sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum, kendilerinin haklarını ne meşaleyle ne de alkışla ödeyebiliriz. Onların hakları hiçbir şekilde ödenmez. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun. Her zaman onların yanındayız." diye konuştu.

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