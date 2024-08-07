Sakaryaspor transferi duyurdu

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan tecrübeli futbolcu, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Ben de bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan çok çok gururluyum. İnşallah elimden geleni yapacağım." dedi.

Zorluklara alışkın biri olduğunu dile getiren Uludağ, "İnşallah bu zorluklara da en güzel şekilde cevap vereceğimi umuyorum. İnşallah öyle olur. Sakatsız, belasız bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis de transferin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uludağ, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Belçika'da futbol serüvenine başlayan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde de forma giymişti.