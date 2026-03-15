Spor

Sakaryaspor uzatmada kazandı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında Vanspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Vanspor kozlarını paylaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip son anlarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'un gollerini 30. dakikada Fofana ve 90+4'de Ruan Teixeria kaydetti.

Vanspor'un tek golü ise 63. dakikada Santeri Hostikka kaydetti

İki ekibinde buldukları birer gol VAR'a takıldı.

Sakaryaspor'un attığı ikinci golden sonra, golün sahibi Ruan Teixeria ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 32'a çıkartırken, Vanspor ise 42 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Sakaryaspor gelecek hafta Serikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Vanspor ise kendi evinde Sarıyer'i konuk edecek.

