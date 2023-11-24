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Spor

Sakaryaspor ve Erzurumspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

24 Kasım 2023 Cuma 22:31 - Güncelleme:
Sakaryaspor ve Erzurumspor yenişemedi!
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Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Yonathan Del Valle ile öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda 58. dakikada Eren Tozlu ile eşitliği yakalayan Erzurumspor, 74. dakikada Mikhail Roshevuel'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son sözü 84. dakikada sahne alan Mikail Okyar söyledi. Sakaryaspor, Mikail ile bulduğu golle maçtan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 20, Erzurumspor 17 puana yükseldi.

Gelecek hafta Sakaryaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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