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Spor

Sakaryaspor yeni sezon mesaisini sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde devam ediyor.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 20:03 - Güncelleme:
Sakaryaspor yeni sezon mesaisini sürdürüyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı.

İdmanda, yeni transferler Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Muhammed Akarslan, Dino Ndlovu ve Yonathan Del Valle de yer aldı.

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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