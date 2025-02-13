Sakaryaspor'a tek gol yetti

Trendyol 1.Lig'in 24. hafta maçında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 63'te penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti.
Mücadelenin 75. dakikasında Şanlıurfaspor oyuncusu Philip Gameli kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.