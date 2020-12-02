Sakaryaspor'da 15 koronavirüs vakası! Sakaryaspor-Elazığspor maçı ertelendi

IHA 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:46 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:46

Sakaryaspor’da Elazığspor ile yarın oynanacak maç öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde 10 futbolcunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Elazığspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu ile temaslı 11 oyuncunun karantinaya alındığı bildirilirken TFF’ye maç erteleme talebinde bulunulmuştu.

TFF’den yönetime, maçın oynanmaması için toplamda 12 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olması gerektiğini, bu şartlarda Sakaryaspor’un Elazığspor maçına çıkabileceği yazısına binaen temaslı olan futbolculara bugün tekrar test yapıldı. Yapılan test sonucunda 5 futbolcunun daha pozitif olduğu ortaya çıkarken, yeşil-siyahlı takımda pozitif vaka sayısı 15’e yükseldi. Daha sonra Sakaryaspor ile Elazığspor arasında oynanacak mücadele TFF tarafından ertelendi.