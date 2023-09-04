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Spor

Sakaryaspor'da 2. Tuncay Şanlı dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da 2. Tuncay Şanlı dönemi
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Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor, görüştüğü Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı'yla anlaştı. Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştığını sosyal medyadan "Evine hoş geldin şampiyon" başlığıyla paylaştığı video ile duyurdu.

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