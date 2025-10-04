İSTANBUL 21°C / 14°C
  Sakaryaspor'da af kararı: Caner Erkin ve Burak Altıparmak geri döndü
Spor

Sakaryaspor'da af kararı: Caner Erkin ve Burak Altıparmak geri döndü

Sakaryaspor, daha önce kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak hakkında yeni bir karar aldı. Teknik heyetin raporu ve oyuncuların olumlu tutumları sonrasında iki futbolcu da affedildi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 15:36
Sakaryaspor'da af kararı: Caner Erkin ve Burak Altıparmak geri döndü
Sakaryaspor, daha önce teknik heyet ve yönetim kurulunun kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı affetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun gösterdiği profesyonellik, özveri ve olumlu yaklaşımların değerlendirilmesi sonucunda yeniden A Takımı kadrosuna dahil edildikleri belirtildi.

Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın süreçle ilgili olarak taraftarlardan ve camiadan özür dilediği, Sakaryaspor'un değerlerine bağlılıklarını ifade ettikleri açıklandı. Yönetim kurulu, futbolcuların bu tutumlarını olumlu karşıladı.

