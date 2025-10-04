Sakaryaspor, daha önce teknik heyet ve yönetim kurulunun kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı affetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun gösterdiği profesyonellik, özveri ve olumlu yaklaşımların değerlendirilmesi sonucunda yeniden A Takımı kadrosuna dahil edildikleri belirtildi.

Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın süreçle ilgili olarak taraftarlardan ve camiadan özür dilediği, Sakaryaspor'un değerlerine bağlılıklarını ifade ettikleri açıklandı. Yönetim kurulu, futbolcuların bu tutumlarını olumlu karşıladı.