Sakaryaspor'da bir ayrılık daha!

Sakaryaspor Yönetimi, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıktan sonra oyunculardan Burak Süleyman'ın da sözleşmesini sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor'un Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. İlk olarak Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran kulüp, ardından oyunculardan Burak Süleyman'ın da sözleşmesini sonlandırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır" denildi.