İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakaryaspor'da bir ayrılık daha!

Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı'nın ardından oyunculardan Burak Süleyman ile de yollar ayrıldı.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da bir ayrılık daha!
ABONE OL

Sakaryaspor Yönetimi, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıktan sonra oyunculardan Burak Süleyman'ın da sözleşmesini sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor'un Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı. İlk olarak Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran kulüp, ardından oyunculardan Burak Süleyman'ın da sözleşmesini sonlandırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.