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Spor

Sakaryaspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

IHA28 Ocak 2025 Salı 19:11 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
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Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Kulüpten konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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