Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık! Sadece 1 maça çıkmıştı

Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal'dan sonra anlaştıkları Mustafa Dalcı ile de yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırarak Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Sakaryaspor yönetimi, 30 Ocak tarihinde imza töreni sonrasında takımın başına geçen teknik adam Dalcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

TEK MAÇA ÇIKTI

Sakaryaspor'un başında sadece bir maça çıkan Dalcı, Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynadıkları maçta 2-2 berabere kaldı.

İLKER PÜREN GÖREVE GETİRİLDİ

Sakarya ekibi Dalcı'nın yerine ise İlker Püren'in getirdiğini belirtti.

İşte kulüpten yapılan açıklamalar şöyle:

Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır.