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Spor

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile sürpriz ayrılık!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

5 Mayıs 2024 Pazar 19:52 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile sürpriz ayrılık!
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1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SON HAFTA RAKİP DERBİDE KOCAELİ

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

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