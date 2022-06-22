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Spor

Sakaryaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör İlker Püren yönetiminde devam etti.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
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Sakaryaspor, yeni sezondaki antrenmanlarını sürdürüyor. Günde çift idman yapan yeşil-siyahlılar kondisyon yüklemesi yapıyor.

2022-2023 sezonuna hızlı bir şekilde başlayan Sakaryaspor, antrenmanlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar İlker Püren önderliğinde saat 18.30'da sahaya indi. Antrenmana düz koşu ile başlanmasının ardından ısınma hareketlerine geçildi. Sonrasında topla oynayan takım dar alanda çift kale maç yaptı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Sakaryaspor Cumartesi gününe kadar kondisyon yüklemeye devam edecek. Sakaryaspor'un kale bekçisi Furkan Köse hastalığı sebebiyle antrenmana katılmazken, yeni transferlerden Kabongo Kasongo salonda, Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor ve Hakan Yavuz ise takımla birlikte çalıştı. İzini devam eden Nalepa ve yeni transfer Odise Roshi ise antrenmanda yer almadı.

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