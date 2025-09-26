İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5751
  • EURO
    48,6211
  • ALTIN
    5026.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor'dan açıklama geldi! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı
Spor

Sakaryaspor'dan açıklama geldi! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı kadro dışı bıraktığını duyurdu. Kulüpten de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Haber Merkezi26 Eylül 2025 Cuma 15:42 - Güncelleme:
Sakaryaspor'dan açıklama geldi! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı
ABONE OL

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor'a 4-1 yenilirken, yeşil siyahlı takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti.

Olayla ilgili olarak bir toplantı yapan Sakaryaspor Yönetim Kurulu, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur.

Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir."

"Bu minvalde, Kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır.

Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir.

Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.