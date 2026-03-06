İSTANBUL 12°C / 4°C
  Sakaryaspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru
Spor

Sakaryaspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin gollerini Serkan Yavuz, Emre Demir ve Melih Bostan (2) kaydetti.

AA6 Mart 2026 Cuma 22:49 - Güncelleme:
Sakaryaspor'dan Adana Demirspor'a gol yağmuru
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Tuncay Ercan, Salih Burak Demirel

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir, Zwolinski (Dk. 67 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Pena (Dk. 46 Kerem Şen), Emre Demir (Dk. 78 Ruan), Soro (Dk. 67 Mirza Cihan), Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Owusu (Dk. 46 Melih Bostan), Burak Bekaroğlu

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 61 Eymen Namlı), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk. 88 Hasan Alp Kaya), Osman Kaynak (Dk. 78 Diyar Zengin), Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Muhammed Ahmet Ergen), Kayra Saygan, Toprak Bayar

Goller: Dk. 22 Serkan Yavuz, Dk. 45+1 Emre Demir, Dk. 47 ve 83 Melih Bostan (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Soro, Dk. 90 Kerem Şen (Sakaryaspor), Dk. 64 Gökdeniz Tunç, Dk. 64 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)

