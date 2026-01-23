İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Sakaryaspor'dan çifte transfer: Biri Fenerbahçe'den, biri Trabzonspor'dan

Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürerek iki genç oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'den Engin Poyraz Efe Yıldırım ile Trabzonspor altyapısından Haydar Karataş'ı renklerine bağladı.

23 Ocak 2026 Cuma 22:43
Sakaryaspor'dan çifte transfer: Biri Fenerbahçe'den, biri Trabzonspor'dan
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Engin Poyraz Efe Yıldırım ile 18 yaşındaki kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Poyraz Efe Yıldırım ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Poyraz Efe." ifadesine yer verildi.

Yıldırım, Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da forma giymişti.

Haydar Karataş'ın transferi ise kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz, Haydar Karataş ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Haydar." paylaşımıyla duyuruldu.

  • Sakaryaspor transfer
  • Engin Poyraz
  • Haydar Karataş

