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Spor

Sakaryaspor'u deviren Kocaelispor TFF 1. Lig'de

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 4-0 kazandı ve TFF 1. Lig'e geri döndü.

28 Mayıs 2021 Cuma 21:56 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 21:56
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Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Akpınar ve 88. dakikada Bahattin'den geldi.

2009-2010'DAN SONRA TEKRAR 1. LİG

Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Sakaryaspor öncesinde play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor'u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel'le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın'ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.

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