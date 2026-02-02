İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,491
  • EURO
    51,6184
  • ALTIN
    6668.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Spor

Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilen Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
ABONE OL

Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı.

Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakaryaspor, 11. haftada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendiği maçın ardından istediği sonuçları alamadı ve 12 karşılaşmada sadece bir kez kazandı. Söz konusu 12 maçın 3'ünü beraberlikle tamamlayan Sakaryaspor, 8 kez rakiplerine mağlup oldu.

SON 6 MAÇTA 1 PUAN ALDI

Sakaryaspor, son 6 maçta ise 1 puan alabildi.

Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, deplasmanda Arca Çorum FK ve evinde Manisa FK'ye 2-0'lık sonuçlarla yenilerek ilk devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.

Sakarya temsilcisi, ligin ikinci yarısına evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak başladı.

Sonrasında oynadığı Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK ve Boluspor maçlarını kaybeden yeşil-siyahlı takımın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde 23 puanla 18. sırada bulunan Sakarya ekibi, rakip fileleri 32 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 24. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.