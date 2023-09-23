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Spor

Sakaryaspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Çorum FK'ye konuk oldu. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan yeşil siyahlı ekipte galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Sakaryaspor'un galibiyet hasreti sürüyor
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Çorum'da Michal Nalepa, 77. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum, puanını 12'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.

Çorum, gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise galibiyet hasretini Eyüpspor karşısında sonlandırmaya çalışacak.

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