İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu
Spor

Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu

TFF 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Muhammet Kıratlı seçildi.

AA8 Haziran 2025 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu
ABONE OL

Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Cumhur Genç aday olmadı.

Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından konuşan Genç, görev süresini değerlendirerek, "Sakaryaspor olarak play-off'ları, Süper Lig finallerini, maçları ve puanları kaybettik ama hiçbir zaman Sakaryasporluluk duruşunu ve kimliğini kaybetmedik. Bu yüzden Sakaryaspor'un yarınlara çok daha güvenli gideceğine inanıyorum." dedi.

Genç, Sakaryaspor'un yarınları için kalıcı gelir edemediklerini belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Açık oylamayla yapılan seçime tek aday olarak giren Muhammet Kıratlı, yeşil-siyahlı kulübün başkanı oldu.

Sakaryaspor'un zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini ve ülke futboluna hizmet sunduğunu dile getiren Kıratlı, zor zamanlarda görev almaktan kaçınmayan Cumhur Genç ve yönetimine teşekkür etti.

Kıratlı, Sakaryaspor'u hak ettiği yerlere ulaştırmak için sorumluluk alan kadro oluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"1965'ten bu yana şehrimizin en büyük markası olan Sakaryaspor'umuzun başarısı için burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kongrenin hemen ardından hep birlikte şehrimizin değeri büyük Sakaryaspor'u daha iyi yerlere ulaştıracağız. Ekonomik anlamda özgür bir Sakaryaspor hedefi ve hayaliyle çıktığımız bu yolda altyapımıza gerekli önemi vererek, tıpkı geçmişte olduğu gibi Sakarya'mızın öz evlatlarını yetiştirecek, ülke futboluna kazandıracağız. Yönetim olarak ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, Sakaryaspor'u daha iyi noktalara nasıl ulaştıracağımızı biliyoruz. Şehrimizin tamamını kucaklayarak, futbol aklını önde tutarak bir bütün halinde güzel günler göreceğiz."

Kıratlı, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve güçlü bir Sakaryaspor için sorumluluk alan, destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Muhammet Kıratlı'nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Rahmi Şengül, Orhan Şeşen, Ekrem Seçgin, Fatih Aygün, Fatih Duman, Halil Boğaçayır, Ensar Ekşi, Günay Yücel, Nizamettin Sarı, Fırat Gözcan, Hasan Genç, Kürşat Ergezen, Mesut Büyükarslan, Hüseyin Haldızoğlu, Kenan Demir, Yusuf Aksa, Hayrettin Karaarslan, Anıl Çalışkan, Sinan Panda, Serdar Şengöz, Faruk Parlak, Muhammet Arabacı, Resul Uzunoğlu, Mehmet Yaşar Demirel, Murat Filizfidanoğlu.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.