İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3058
  • EURO
    34,6894
  • ALTIN
    2461.31
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Sakat oyuncular için risk aldım'' İsmail Kartal geri dönüşün sırrını açıkladı
Spor

''Sakat oyuncular için risk aldım'' İsmail Kartal geri dönüşün sırrını açıkladı

Olympiakos'a karşı 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru 3-2'ye getiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, oyuncularının sakat olduğunu ancak risk alarak onları oyuna erken soktuğunu dile getirdi.

11 Nisan 2024 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
''Sakat oyuncular için risk aldım'' İsmail Kartal geri dönüşün sırrını açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYA GELMİŞTİK"

"Sonuçta bugün buraya biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit goller yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik, bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik, basit bir goldü, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık.

"DEĞİŞİKLİKLERLE DÖNDÜK"

"Risk alarak değişiklikler yaptık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. Sonuçta bugün belki mağlup olarak değil en kötü beraberlikle veya maçı kazanarak dönmek istiyorduk. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel, reaksiyon verdik. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz."

"SAKATLARIMIZI KAMUOYU BİLMİYOR"

"Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Oyuncularımla yaşayan benim. %100 hazır değiller. Parça parça önümüzdeki maçlara en ideal şekilde sakatlanmadan sezonu bitirebilmek adına plan yaptık. Yoğun fikstürümüz var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. 60. dakikada risk aldım. Mecburdum. Bu bölümden sonra ortaya koyduğumuz reaksiyon güzeldi."

OOSTERWOLDE'NİN SAKATLIĞI

"Oosterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Gönül ister ki oyuncularım maçları sağlıklı şekilde bitirsin. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz."

"GÜÇLÜ OYUNCULARIM VAR"

"Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel oldu. Önümüze bakacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.