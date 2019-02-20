Sakat Valbuena Beşiktaş’a da zor
KANARYA’DA Valbuena’dan kötü haber. Arka adalesinde kanama olan Fransız futbolcu Zenit kadrosunda yer almadı.
- StarSpor
Valbuena’nın, pazartesi akşamı Beşiktaş derbisinde de forma giymesi şüpheli. Sarı-Lacivertli takım Zenit deplasman kadrosuna ligde oynama hakkı olmayan Benzia’yı da almadı. Kanarya’da İsla cezası nedeniyle, Soldado, Mehmet Ekici, Dirar, Serdar, Zajc, Kameni, Tolga, Berke ve Ferdi de isimleri UEFA listesinde olmadığı için kafilede yer almadılar.
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