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Sakatlanan Gökhan Gönül, Genk maçında forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Genk ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda bu zorlu maç öncesinde Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Genk deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, arka adalesindeki zorlanma nedeniyle son antrenmanda yeralmadı. Tecrübeli futbolcu Genk deplasmanında forma giyemeyecek.

GARY MEDEL KADRODA OLACAK

Beşiktaş'ta hafta arasında yine sakatlığı nedeniyle idman kaçıran Gary Medel'den ise teknik heyete sevindirici haber geldi. Şilili futbolcu iyileşti ve Genk deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. Sakatlığı bulunan futbolculardan Tolgay ise son maçta olduğu gibi yine kadroda olacak. Ancak Tolgay'ın ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

ŞENOL GÜNEŞ KARIUS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda yediği goller nedeniyle eleştirilen ve magazin gündeminden düşmeyen kaleci Karius ile bir toplantı yaparak Alman file bekçisine moral verdi.

(Futbol Arena)

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