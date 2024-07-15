Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! İşte Lionel Messi'nin bileğinin son hali

Arjantin, Kolombiya'yı mağlup ederek Copa America'da üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Lionel Messi'nin gözyaşları finale damga vururken bileğinin son hali ise sakatlığının boyutunu gözler önüne serdi.

MESSI'NİN BİLEĞİNDE KORKUTAN ŞİŞLİK

Lionel Messi, Kolombiya karşısında sakatlığı nedeniyle 66. dakikada kenara geldi. Büyük üzüntü yaşayan Messi'nin sakatlık yaşadığı bileğinin son hali ise korkuttu. Arjantinli yıldızın objektiflere yansıyan görüntüsünde bileğinin oldukça şiştiği görüldü.