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Spor

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı! Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

Galatasaray sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için kararını verdi. Sarı kırmızılı ekip, Przemyslaw Frankowski transferinin ardından yabancı sınırına takılmamak için 31 yaşındaki deneyimli golcüyü Süper Lig listesine dahil etmeyecek. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı! Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı
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Trendyol Süper Lig'de ara transferin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna yapacağı takviyelerle ilgili çalışmalarına devam eden Galatasaray sağ bek transferinde sona yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Frankowski'nin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN KARARI BELLİ OLDU

Bu transferin ardından Süper Lig'de yabancı sınırına takılmak istemeyen Galatasaray Icardi'yle ilgili bir karar aldı.

TRT Spor'da yer alan haberde Galatasaray'ın yabancı sayısı nedeniyle Arjantinli golcüyü Süper Lig listesine dahil etmeyeceği belirtildi.

Haberde, sarı-kırmızılılardan bu transfer dönemine başka bir futbolcunun ayrılmasının beklenmediği ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi güncellenen kadroya dahil edilmişti.

SAKATLIĞI

Icardi, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Uzun süredir formasından uzak kalan deneyimli golcünün sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

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