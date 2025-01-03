İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,409
  • EURO
    36,5619
  • ALTIN
    3025.73
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakatlık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu sosyal medyadan duyurdu
Spor

Sakatlık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu sosyal medyadan duyurdu

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 00:35 - Güncelleme:
Sakatlık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu sosyal medyadan duyurdu
ABONE OL

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig serüveni talihsiz bir sakatlıkla başladı.

Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti.

FERDİ KADIOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Sakatlığı için açıklama yapan Ferdi Kadıoğlu; "Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcu Brighton formasıyla 8 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.