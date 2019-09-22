Trabzonspor, Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu:

"Sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FH tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir."