  Sakatlık için ilk açıklama geldi! İşte Victor Osimhen'in son durumu
Spor

Sakatlık için ilk açıklama geldi! İşte Victor Osimhen'in son durumu

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Kongo ile Nijerya karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen maçta sakatlık yaşadı. Oyuncunun durumu hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

17 Kasım 2025 Pazartesi 10:07
Sakatlık için ilk açıklama geldi! İşte Victor Osimhen'in son durumu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde ülkesi Nijerya ile Demokratik Kongo karşısına çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen'in durumu sarı-kırmızılı taraftarların endişesiyle karşılandı.

Tecrübeli golcünün yokluğunda Demokratik Kongo'ya mağlup olarak Dünya Kupası şansını yitiren Nijerya'da sakatlıkla ilgili ilk açıklama geldi.

Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA SAKATLIK KRİZİ BÜYÜYOR

Galatasaray son dönemde sakatlıklarla boğuşuyor. İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ile başlayan sakatlıklar kervanına A Milli Takım'ın Bulgaristan maçında oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan da dahil olmuştu. Öte yandan Abdülkerim Bardakcı da millilerin bugünkü antrenmanına ağrıları sebebiyle katılmamıştı.

