Sakatlıklar Rachid Ghezzal'ın yakasını bırakmıyor!

Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Rachid Ghezzal ilk 11'e yazılmasına karşın ağrıları nedeniyle sahaya çıkamadı.

15 MAÇ KAÇIRDI

Sezon başından beri sakatlıklardan ve antrenman eksikleri nedeniyle 72 gün takımdan ayrı kalan Cezayirli yıldız, 15 resmi maçı da kaçırdı.

Bu sezon 20 resmi maçta formayı sırtına geçirip 948 dakika sahada kalan Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş'ın 2020-2021 şampiyonluğunda 31 maça çıkarak 8 gol, 17 asist ile mimarlardan olan Rachid Ghezzal eski formundan oldukça uzakta.