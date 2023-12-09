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Spor

Sakayaspor evinde 3 golle galip!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yendi.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Sakayaspor evinde 3 golle galip!
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Burak Süleyman'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Del Valle'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Del Valle'nin pasında ceza sahası içinde Sinan Kurt, topu ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada Giresunspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olien Kuwas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

67. dakikada köşe vuruşunda Enishan Ceylan'ın kafa vuruşunda kaleci Cihan'dan dönen topu Anıl Yiğit Çınar filelerle buluşturdu. 2-1

90+2. dakikada Dino Ndlovu ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan

Goller: Yonathen Del Valle (dk. 25), Sinan Kurt (dk. 38), Dino Ndlovu (dk. 90+2) (Sakaryaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 67) (Giresunspor)

Sarı kart: Talha Ülvan (Giresunspor)

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