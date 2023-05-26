Şakir Özkayımoğlu: Bütün oyuncu kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, play-off 1. turunda deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 kaybedip elendikleri maçın ardından çok mutsuz ve üzgün olduklarını belirtti.



Göztepe'nin birbirine kenetlenmiş, şahane bir futbolcu grubuna sahip olduğunu aktaran Özkayımoğlu, "Buraya kadar getirip burada bırakmak bizi çok üzdü. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var, hata yapabilirler. Final maçında iyi olan taraf Bodrumspor'du. Bodrumspor hak ederek bugün galibiyeti aldı ve bir üst tura çıktı. Bütün oyuncu kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. İnanılmaz iş başardık. Buraya gelinceye kadar çocuklar çok çaba sarf etti." ifadelerini kullandı.