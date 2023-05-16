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Spor

Şakir Özkayımoğlu: Hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2023 Salı 21:21 - Güncelleme:
Şakir Özkayımoğlu: Hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız
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Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız." dedi.

Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbolda kupaların, puanların ve galibiyetlerin gelip geçici olduğunu kaydetti.

Takımda çok karakterli bir futbolcu grubunun bulunduğunu bildiren Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Göztepe olarak bugün sahanın içinde gereken mücadeleyi fazlasıyla verdik. Biz hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sahanın içinde mücadele etmeye çalışacağız ve bize Gürsel Aksel'in öğrettiği namusumuzla hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız arkadaşlar. Hepsine çok inanıyorum. Biz birbirimize çok kenetlendik. Biz taraftarla birlikte şahane bir aile olduk. Onlar vazgeçmiyor, bizim futbolcularımız sahada vazgeçmiyor."

Özkayımoğlu, play-off'u garantilediklerini, son hafta saha avantajını da elde etmek istediklerini belirterek, Bodrumspor'u yenip bunu gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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