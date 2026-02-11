İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6464
  • EURO
    52,0458
  • ALTIN
    7102.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Salah, Arabistan yolcusu

Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah'ın, Suudi kulübü Al-Ittihad ile görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Salah, Arabistan yolcusu
ABONE OL

Mohamed Salah'ın, yaz transfer döneminde Suudi Pro Ligi'nin dev kulübü Al-Ittihad ile görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Mısırlı oyuncu, Kamu Yatırım Fonu (PIF) ülkenin en üst ligine ilk kez para yatırmaya başladığından beri Suudi Arabistan kulüplerinin uzun süredir hedefindeydi ve Liverpool'da zorlu ve sıkıntılı bir sezon geçiren Salah, bu yıl kulübün bir sonraki önemli transferi olarak isteniyor.

Salah, Arne Slot'un Anfield'da teknik direktör olarak ilk sezonunda Liverpool'un Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında tartışmasız en önemli oyuncuydu. Mısırlı milli oyuncu, geçen yıl İngiltere'nin en üst liginde 29 gol attı - 2017-18 sezonunda Merseyside'da geçirdiği ilk sezondan bu yana en yüksek gol sayısı - ve 18 asist yaptı, ancak bu sezon çok daha az golcü oldu.

Nisan ayında sözleşme uzatması imzalayan Salah, bu sezon Premier Lig'de sadece dört gol attı, ancak bu performans Suudi Arabistan'ın ilgisini azaltmadı. Foot Mercato, Salah ve Al-Ittihad arasında görüşmelerin başladığını ve 12 ay öncesine göre bu yıl anlaşma sağlanacağına dair daha fazla iyimserlik olduğunu bildirdi. 33 yaşındaki oyuncunun, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Sadio Mane gibi isimlerin varlığına rağmen ligin en büyük yıldızı olacağı Orta Doğu'ya transfer konusunda daha açık olduğu düşünülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.