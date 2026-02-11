Salah, Arabistan yolcusu

Mohamed Salah'ın, yaz transfer döneminde Suudi Pro Ligi'nin dev kulübü Al-Ittihad ile görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Mısırlı oyuncu, Kamu Yatırım Fonu (PIF) ülkenin en üst ligine ilk kez para yatırmaya başladığından beri Suudi Arabistan kulüplerinin uzun süredir hedefindeydi ve Liverpool'da zorlu ve sıkıntılı bir sezon geçiren Salah, bu yıl kulübün bir sonraki önemli transferi olarak isteniyor.

Salah, Arne Slot'un Anfield'da teknik direktör olarak ilk sezonunda Liverpool'un Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında tartışmasız en önemli oyuncuydu. Mısırlı milli oyuncu, geçen yıl İngiltere'nin en üst liginde 29 gol attı - 2017-18 sezonunda Merseyside'da geçirdiği ilk sezondan bu yana en yüksek gol sayısı - ve 18 asist yaptı, ancak bu sezon çok daha az golcü oldu.

Nisan ayında sözleşme uzatması imzalayan Salah, bu sezon Premier Lig'de sadece dört gol attı, ancak bu performans Suudi Arabistan'ın ilgisini azaltmadı. Foot Mercato, Salah ve Al-Ittihad arasında görüşmelerin başladığını ve 12 ay öncesine göre bu yıl anlaşma sağlanacağına dair daha fazla iyimserlik olduğunu bildirdi. 33 yaşındaki oyuncunun, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Sadio Mane gibi isimlerin varlığına rağmen ligin en büyük yıldızı olacağı Orta Doğu'ya transfer konusunda daha açık olduğu düşünülüyor.