Salah asistle döndü, Liverpool 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool, henüz 46. saniyede Hugo Ekitike ile 1-0 öne geçti. Arne Slot'un ekibi, bu golle Brighton karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Liverpool, 60. dakikada yine Ekitike ile ikinci golü buldu ve maçı da 2-0'lık skorla kazandı.

SALAH'TAN ASİSTLE DÖNÜŞ

Liverpool'da Inter maçının kadrosunda yer almayan Muhammed Salah, Brighton maçıyla birlikte geri döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı futbolcu, Joe Gomez'in sakatlanmasının ardından 26. dakikada oyuna dahil oldu. Salah, Ekitike'nin attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

Brighton karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olup asist yapan Salah, Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu:

Alan Shearer - 324

Wayne Rooney - 311

Muhammed Salah - 280

Frank Lampard - 279

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

LİGDE İKİ MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra kazanan Liverpool, 26 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Brighton, 23 puanda kaldı.