İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sezon sonunda yıldızı Mohamed Salah'la yollarını ayıracak. Mısırlı yıldız, 9 yılın ardından İngiliz devine veda edecek.

INTER MIAMI İDDİASI

Ayrılık haberinin ardından Mohamed Salah'ın geleceğiyle ilgili haberler basında geniş yer bulmaya başladı.

Son haberler, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'nin Mohamed Salah ile ilgilendiği yönündeydi.

GÖRÜŞME YOK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter Miami ve Mohamed Salah arasında herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleşmedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyle 34 maçta forma giyen 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 10 gol - 9 asistlik performans gösterdi.