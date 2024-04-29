Salah-Klopp tartışmasının detayları ortaya çıktı!

Liverpool'un West Ham ile berabere kaldığı maçta tartışan Muhammed Salah ve teknik direktör Jürgen Klopp'un kavga nedeni belli oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Oyuna gireceği sırada geç hazırlanmasından şikayetçi olan Klopp, Mısırlı yıldızın yanına giderek uyardı.

"YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Buna yanıt olarak ise Salah, "Bu konuda yapabileceğim bir şey yok" diye yanıt verdi.

Bu cevabın üzerine Klopp, tekrar Mısırlı yıldızın yanına gitti ancak ne söylediğinin anlaşılmadığı belirtildi.

"YEDİ YILLIK HİZMETTEN SONRA"

Klopp'un bu cevabına ise Salah sert bir dille, "Yedi yıl sonra, yedi yıllık hizmetten sonra, yedi yıl sonra kırmızı kart göreceğim" dedi.

West Ham ile 2-2 berabere kalan Liverpool, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.