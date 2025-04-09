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Spor

Salah-Liverpool görüşmelerinde son aşama

Liverpool'da sözleşmesinin son sezonunda bulunan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın İngiliz ekibiyle yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde son aşamada olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Salah-Liverpool görüşmelerinde son aşama
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Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşme imzalama konusunda kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 32 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

2017 yılında Liverpool'a katılan oyuncu, 8 senelik Liverpool kariyerinde 394 maça çıktı. 243 gol ve 111 asist üreten Salah, Liverpool tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumunda yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maça çıkan Mısırlı yıldız, 32 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

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