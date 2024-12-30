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  • Salah performansıyla takımı sırtlamaya devam ediyor! 1 ayda 8 gol ve 7 asist
Spor

Salah performansıyla takımı sırtlamaya devam ediyor! 1 ayda 8 gol ve 7 asist

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, aralık ayında oynadığı 7 müsabakada 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Salah performansıyla takımı sırtlamaya devam ediyor! 1 ayda 8 gol ve 7 asist
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, 2024'ün aralık ayında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Liverpool, bu sezon hem Premier Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Salah da performansıyla takımını sırtlıyor. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, aralık ayında 6'sı Premier Lig, 1'i de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol ve 7 asist üretti. Aralık ayında forma giydiği tüm mücadelelerde skor katkısı veren Salah, dikkat çeken bir performansa imza attı.

PREMİER LİG'DE GOL VE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Salah, toplamda 20 gol ve 17 asiste ulaştı. Tecrübeli futbolcu, ligde 17 gol ve 13 asist kaydederken, hem gol hem de asist krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Mohamed Salah'ın, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

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